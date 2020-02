Bislang sind 355 Fälle des Erregers unter den Menschen an Bord bestätigt. Am Wochenende hatten die USA Hunderte ihrer Landsleute von Bord des Kreuzfahrtschiffes ausgeflogen. Die Betroffenen sollen zunächst 14 Tage auf US-Militärstützpunkten in Kalifornien und in Texas in Quarantäne, hieß es. Auch Kanada, Hongkong und Israel bereiten sich nach japanischen Medienberichten vor, ihre eigenen Landsleute von Bord des Schiffes in Japan zurückzuholen.