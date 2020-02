Nach der gemeinsamen Ankunft in China führten die getrennten Wege im Jänner über Laos, Kambodscha und Vietnam. Erst kürzlich vereinigten sie sich in Thailand – und auch dort ist die Angst vor dem Coronavirus allgegenwärtig. Weil die für die Heimreise geplante Route abermals quer durch China geführt hätte, wird vor Ort nun gemeinsam an einer alternativen Strecke getüftelt. Gut möglich, dass diese „sicherere“ Route die wohl bekanntesten Bustouristen unseres Landes dann über Pakistan und den Iran heimwärts führt . . .