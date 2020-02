An die Copacabana hat Dominic gute Erinnerungen, 2017 holte er in Rio nach einem 7:6, 6:4 im Endspiel über Pablo Carreno Busta den Titel, zog sich bei der Siegerehrung auf dem Platz ein Brasilien-Shirt an. „Die Sportbegeisterung in diesem Land ist ein Wahnsinn. Fußball stellt alles in den Schatten, aber auch Tennis wird hier zelebriert.“