Und täglich grüßt das Murmeltier! Beim vierten Frühjahrsauftakt gegen Mattersburg in den letzten vier Jahren gab’s wieder lange Gesichter! Geknickt schlichen die Schwarzen vom Feld - und Kapitän Lukas Spendlhofer stöhnte: „Die erste Viertelstunde haben wir verschlafen, sind in zwei Konter gelaufen - die erste Hälfte war ganz schwach, die zweite nicht viel besser!“ Dass sechs Stammkräfte gefehlt haben, war für jeden sichtbar: „Schlecht getan hätten uns die Sechs heute nicht. Aber das nächste Mal sind sie dabei. In der Südstadt müssen wir jetzt drei Punkte holen - das ist die beste Antwort, die wir geben können.“