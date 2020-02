Die „Königlichen“ blieben in „La Liga“ damit weiter an der Tabellenspitze, der Vorsprung auf Erzrivale Barcelona schmolz aber auf einen Zähler. Die Katalanen hatten Samstag Getafe mit 2:1 besiegt. Bei Real stand Eden Hazard erstmals seit Ende November wieder auf dem Platz. Der Belgier hatte danach aufgrund einer Knöchelverletzung gefehlt. Für Real endete gegen den Tabellen-17. eine Serie von fünf Liga-Siegen in Folge.