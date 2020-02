Inter ging in Rom durch Ashley Young (44.) kurz vor der Pause in Führung. Lazio drehte das Spiel aber in der zweiten Spielhälfte dank Treffern von Ciro Immobile (50.) per Elfmeter und Sergej Milinkovic-Savic (69.). Der in der Torschützenliste der Serie A voran liegende Immobile hält nun bei 26 Saisontreffern und damit sechs mehr als Ronaldo. Während Lazio nun seit 19 Meisterschaftspartien ohne Niederlage ist, kassierte Inter die erste Pleite seit Anfang Oktober.