Immer wieder sonntags! Kein EBEL-Team schlägt da so gerne wie die Eisbullen zu, die mit dem Heim-3:2 gegen KAC bereits zum 17. Streich ausholten. Dabei in einem umkämpften Gipfel aber ein 2:0 aus der Hand gaben, erst durch Schlitzohr Kolarik zum Siegtor kamen. Das Salzburg-Solo in der Pick-Runde mit Sechs-Punkte-Polster geht damit weiter.