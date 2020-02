Nach Bronze in Paris zum Start ins Olympia-Jahr eine Enttäuschung, jedoch kein Rückschlag für die Weltmeisterin von 2016. Die die großen Turniere - ohne Chance auf einen Olympia-Startplatz über das Ranking - ohnedies nur zum Formaufbau für das ultimative Quali-Turnier von 8. bis 10. Mai in Paris bestreitet. Bei dem in den olympischen Klassen (in Alisas Fall werden -68 und +68 kg in der Kategorie +61 kg zusammengefasst) um die jeweils letzten drei Tokio-Tickets gerittert wird.