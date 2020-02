Keine Frage: So richtig glücklich gestimmt war Stefan Maierhofer nach seiner 90-minütigen „Rückkehr“ in die Heimstätte des SK Rapid, die an gleicher Stelle in Gestalt des Hanappi-Stadions früher auch seine gewesen war, nicht. Durch die - freilich durchaus erwartbare - 0:2-Niederlage für die WSG Tirol bleibt man weiterhin fest auf dem letzten Platz der Bundesliga einzementiert. Und doch wusste der „Major“ auch Positives herauszustreichen - gar so schlecht sei der Auftritt seiner Tiroler nämlich keineswegs gewesen …