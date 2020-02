Unweit der oberösterreichischen Grenze gehen in Bayern die Wogen bereits hoch. Ende September steht die Präsentation des „Zwischenberichts Teilgebiete“ durch die deutsche Bundesgesellschaft für Endlager am Programm. Dabei sollen auch Regionen als Standorte für Atommüll-Ablagerungen genannt werden, die bis dato als völlig ungeeignet erschienen, etwa Gebiete in Bayern - wo der Granit als stark zerklüftet und wasserdurchlässig gilt.