„Durch das Goldschmieden haben wir beide zueinandergefunden. Es ist einfach unsere Leidenschaft. Deshalb wollten wir uns gemeinsam selbstständig machen“, erzählen Michaela und Thomas Grossek, die auf der Suche nach einem passenden Gebäude für ihre Zukunftspläne waren. In Michaelas Heimatort hat sich das Traumobjekt, in dem bald Eheringe und Ketten zum Verkauf stehen, finden lassen. „Unsere Firma Schmuck2 befindet sich direkt neben der Moosburger Schlosswiese, was optimal ist. Denn bei Veranstaltungen können die Leute auch bei uns vorbei schauen“, freuen sich die Grosseks, bei denen Käufer wegen ihrer Schmuckstücke sogar aus der Schweiz angereist kommen. Im vorderen Bereich des Hauses ist der Verkauf und im hinteren Abteil ist die Werkstatt geplant.