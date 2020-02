Fragen an die Beschäftigten

Drei bis vier Fragen werden den Beschäftigten meist in einem Zwei-Wochen-Rhythmus gestellt. „Früher war man oft im Blindflug, das hat ein Ende“, so Koblmüller. Mittlerweile zählt man mehrere hundert registrierte Kunden, auch der Zusammenschluss von T-Mobile Austria und UPC wurde vom Team Echo begleitet.