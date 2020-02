Eine 72-jährige Fußgängerin wollte am Sonntag in ihrer Heimatgemeinde Sierning die B 122 überqueren. Zur selben Zeit fuhr dort eine 83-Jährige aus Dietach mit ihrem Auto in Richtung Steyr. Sie übersah die Fußgängerin, rammte und schleuderte sie zu Boden. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.