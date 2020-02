In der Qualifikationsrunde gewann indes der VSV das Schlagerspiel gegen die Black Wings Linz. Die Adler setzten sich in Linz mit 4:1 durch und führen nun mit drei Punkten Vorsprung auf die Oberösterreicher (15 Punkte). Um den dritten Aufstiegsplatz läuft es auf einen Dreikampf zwischen Innsbruck (10 Punkte), Fehervar (10) und Znojmo (9) hinaus. Dornbirn (4) ist praktisch aus dem Rennen. Im Schlager kehrte Rob Daum an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Der Kanadier hat mit den Linzern in der Saison 2011/12 den Meistertitel geholt und soll nun den VSV ins Viertelfinale führen. So wie es aussieht, auch mit Erfolg.