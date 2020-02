Langlauf-Star Therese Johaug hat bei der neuen Ski-Tour in Skandinavien auch die zweite Etappe für sich entschieden! Die mit großem Vorsprung gestartete Norwegerin gewann am Sonntag in Östersund die Klassik-Verfolgung über 10 km fast eine Minute vor ihren Landsfrauen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg.