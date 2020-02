Das „b“ für Bertlwieser, die „34“ für die Hausnummer am Stadtplatz in Rohrbach – so entstand der Name für das neu gestaltete Lokal von Michael und Christa Bertlwieser. Rund neun Monate, nachdem ein Brand große Schäden hinterlassen hatte, steckt das Paar wieder voll im Arbeitsalltag.