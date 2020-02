So hob das „fliegende Auge“ der FF Reideben zuletzt, wie berichtet, bei der Brandherdsuche über der Autohalle in St. Andrä ab. Auch einen entlaufenen Stier in St. Stefan lokalisierte die Feuerwehr-Drohne rasch. Hartl: „Beim letzten Hochwasser-Einsatz in Lavamünd wurde sie zudem vom Bezirkshauptmann zur Lageübersicht angefordert.“ Durch die Drohne können oft kostspielige Helikopter-Flüge eingespart werden.