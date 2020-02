Belastungsrucksack muss leichter werden

Was soll sich in Tirol in ihrer nächsten Periode als WK-Präsident ändern?

Ich will, dass endlich die EU und unsere Nachbarländer einsehen, dass ein Brennertunnel nur dann Sinn macht, wenn wir die Güterströme vor Ort kanalisieren – und nicht erst in Kufstein oder in Verona. Zugleich muss der Belastungsrucksack für die heimische Wirtschaft ein großes Stück leichter werden. Bis zur Fertigstellung des BBT macht es wenig Sinn, die eigenen Leute zu strafen und zu wissen, dass die Transitwelle weiterhin rollt. Ich hoffe auch, dass uns in Sachen Mobilität die Wende gelingt. Sei es Wasserstoff oder E-Mobilität. Wir hätten gute Voraussetzungen und einen Vorsprung, den wir nutzen müssen.