Besuchsrunden mit Schreiattacken

„Ein alter Bekannter drehte seine täglichen Besuchsrunden durch verschiedenste Büros. In manchen schließt man rechtzeitig ab, wenn der Herr unterwegs ist, in anderen hat er bereits Betretungsverbot und in wieder anderen findet er gutmütige Mitarbeiter, die seine Reden ertragen. Leider bleibt es nicht immer beim belanglosen Geschwätz. Häufig wird es laut und kommt zu Beschimpfungen.“