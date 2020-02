1. Der Salzburg Airport ist als zweitgrößter Flughafen des Landes unerlässlich für eine attraktive Wirtschafts- und Standortpolitik.

2. Er soll als Leitbetrieb des Landes auch in Zukunft für den Wirtschafts- und Tourismusstandort eine wichtige Rolle spielen.

3. Der Flughafen wurde immer stückweise erweitert. Daher gibt es Gebäude, die in die Jahre gekommen sind. Um weiter attraktiv zu sein, wird der Flughafen modernisiert und in die Infrastruktur investiert werden müssen.

4. Neuesten Studien zufolge wird der Flugverkehr massiv zulegen. Daher soll beim Flughafen in Infrastruktur investiert werden.

5. Kurzstreckenflüge verlieren ihre Attraktivität, wenn die Öffis schneller werden. Die Inklusion von Kerosin bei der Mineralölsteuer ist eine Möglichkeit.