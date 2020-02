Zwölf Kilogramm Kopfschmuck

Für die Teilnehmer am herausforderndsten ist wohl der „Spiegeltuxer“. Der Kopfschmuck mit Federn, Blumen und einem Spiegel in der Mitte wiegt zwölf Kilogramm und verkörpert das Frühjahr sowie den anklopfenden Sommer. Am meisten Angst haben die Kinder nach wie vor noch vor den Hexen. Wenn der Kostümträger dann aber sein wahres Gesicht zeigt und das Kind tröstet, ist die Welt wieder in bester Ordnung.