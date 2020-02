Schlepper-Lkw mit 53 Flüchtlingen gestoppt

Parallel haben Sicherheitsbehörden aktuell wieder mit erhöhtem Schlepperaufkommen entlang des Balkans zu kämpfen. An der griechisch-nordmazedonischen Grenze ging ein Schleuser-Lkw mit 53 (!) Flüchtlingen ins Netz. In Ungarn stoppte man am Wochenende auf der Autobahn nach Österreich zwei serbische Autos mit 14 Illegalen. In Bosnien wurden in einem Kastenwagen zwölf Flüchtlinge entdeckt.