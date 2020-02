Regelrecht vor dem Abgrund standen am Samstag zwei Tourengeher bei der Abfahrt von der Schöberspitze in den Tuxer Alpen in Tirol. Sie waren abseits der Standardroute unterwegs, als sich eine 40 Meter hohe, unüberwindbare Felswand vor ihnen auftat. Der Polizeihubschrauber barg sie mit dem Tau aus der gefährlichen Lage.