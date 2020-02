Verbund kooperiert mit TU Graz

Bisher wurden die beiden Turbinen nur mit fossilem Erdgas angetrieben, künftig soll „grüner“ Wasserstoff beigemengt werden. Bei einer großen Fachtagung in Graz wurde das gemeinsam mit der TU Graz umgesetzte, vorerst auf drei Jahre anlegte Projekt „Hotflex“ am Freitag vorgestellt: Überschüssiger Strom soll aus dem Netz genommen und mit einer Hochtemperaturelektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden. Die Herstellung erfolgt direkt am Kraftwerksgelände.