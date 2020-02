Als um 21.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag ein U-Bahn-Zug in der Station Am Schöpfwerk in Wien-Meidling abfährt, stürzt eine Frau gegen die Außenwand der Garnitur und wird zwischen zwei Waggons und Bahnsteig gezogen. Für die 31-Jährige gibt es keine Rettung mehr, sie stirbt noch in der Station - so weit, so tragisch. Besonders erschütternd: Ein Gaffer filmte die Tragödie. Die Wiener Linien haben am Sonntag angekündigt, „rechtliche Schritte gegen den Gaffer zu prüfen“.