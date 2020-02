„Ich habe meine Stimme komplett verloren. Es tut mir so leid.“ Mit diesen Worten hat die britische Poplegende Elton John aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert in Neuseeland abgebrochen. Mit Tränen in den Augen wurde der 72-Jährige am Sonntag von medizinischem Personal von der Bühne begleitet. Um seine besorgten Fans nicht im Ungewissen zu lassen, postete der Sänger wenig später die Diagnose auf seiner Instagram-Seite: Lungenentzündung.