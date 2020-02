„Freud und Leid liegen eng beisammen, David wird sicher wieder zurückkommen“, meinte Kindl in Richtung seines durch Sturz ausgeschiedenen Zimmerkollegen. Er überholte im Finale auch den Deutschen Johannes Ludwig (4./+0,226) und den Russen Aleksandr Gorbatcewitsch (6.). Olympiasieger Gleirscher war der tragische Held des Tages. Nach Bahnrekord (51,466 Sek.) im ersten Lauf vor dem Russen Roman Repilow in Führung, vergab er die Chance auf eine weitere Gold-Medaille nach jener in Pyeongchang 2018 und die Krönung der Saison. „Es ist ganz schnell gegangen. Ich war in Kurve zehn zu früh drauf, und plötzlich bin ich auf der Seite gelegen“, schilderte der Tiroler, der in dieser Saison seinen ersten Weltcup-Sieg eingefahren hatte. „Aber es ist lässig, dass wir zwei Medaillen gemacht haben.“