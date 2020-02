Rapid ist mit einem glanzlosen 2:0-Heimsieg gegen WSG Tirol in das Frühjahr der Bundesliga-gestartet. Die Hütteldorfer eroberten dank einer starken ersten Hälfte gegen den Aufsteiger den dritten Tabellenplatz vom WAC zurück. Die Tiroler gaben in einer Partie, die im Zeichen zweier Abschiede stand, den höflichen Gast und bezogen inklusive Cup die achte Pflichtspiel-Niederlage in Serie.