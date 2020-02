Zu gleich zwei Küchenbränden kam es am Samstag in Kärnten: Sowohl in Ebenthal als auch in Moosburg lösten angebrannte Speisen und überhitztes Öl den Brand aus. Insgesamt standen neun Feuerwehren im Einsatz, fünf Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.