1. Stefan Kraft (AUT) 232,6 (230,0 m)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 231,9 (242,5)

3. Timi Zajc (SLO) 230,1 (228,5)

4. Kamil Stoch (POL) 229,4 (232,0)

5. Domen Prevc (SLO) 229,1 (232,5)

6. Karl Geiger (GER) 227,3 (225,0)

7. Johann Andre Forfang (NOR) 225,9 (227,0)

8. Robert Johansson (NOR) 224,3 (233,5)

9. Piotr Zyla (POL) 220,1 (223,5)

10. Stephan Leyhe (GER) 219,5 (222,5)

11. Antti Aalto (FIN) 219,1 (222,5)

12. Anze Semenic (SLO) 218,3 (230,0)

13. Marius Lindvik (NOR) 215,7 (242,0)

14. Ziga Jelar (SLO) 215,1 (223,5)

15. Daniel Huber (AUT) 212,9 (220,0)

16. Markus Eisenbichler (GER) 210,2 (215,0)

17. Daniel-Andre Tande (NOR) 209,6 (217,0)

. Pius Paschke (GER) 209,6 (220,5)

19. Junshiro Kobayashi (JPN) 208,2 (223,0)

20. Peter Prevc (SLO) 201,7 (228,0)

21. Jakub Wolny (POL) 201,3 (215,0)

. Jurij Tepes (SLO) 201,3 (215,0)

23. Michael Hayböck (AUT) 200,9 (215,5)

24. Stefan Huber (AUT) 200,7 (228,0)

25. Roman Koudelka (CZE) 200,5 (222,0)

26. Philipp Aschenwald (AUT) 199,1 (211,0)

27. Wladimir Zografski (BUL) 191,9 (213,5)

28. Aleksander Zniszczol (POL) 190,8 (206,0)

29. Robin Pedersen (NOR) 189,0 (207,0)

30. Taku Takeuchi (JPN) 183,6 (201,5)

40. Clemens Leitner (AUT) 148,5 (186,0)