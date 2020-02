Große Abwesende in Kranjska Gora, das die Technikrennen von Maribor übernahm, war abermals Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin legt nach dem Tod ihres Vaters eine Weltcup-Pause ein. Wann sie in dieser Saison wieder einsteigt, ist nicht bekannt. Am Sonntag büßte sie von ihrem Vorsprung auf ihre erste Gesamtweltcup-Verfolgerin Federica Brignone aber nichts ein, da die Italienerin im Finale einfädelte.