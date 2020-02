Wie eng die großartigen Erfolge mit dem Namen Roland Frühstück verbunden sind, zeigte sich ab Herbst 2015. Da wurde der ehemalige „Handball-Professor“ Präsident der Bregenzer und legte die sportlichen Belange in jüngere Hände. Unter Coach Robert Hedin und Toplegionär Espen Li Hansen schafften die Landeshauptstädter zwar noch zwei Mal den Sprung ins Finale, scheiterten aber an Margareten (2015) und ein Jahr später an Hard. In der nächsten Saison war - wie in den Jahren darauf - schon im Viertelfinale Endstation. Mit der Bestellung des jungen und unerfahrenen Nachwuchsleiters Jörg Lützelberger zum Cheftrainer gingen die Frühstück-Erben im Sommer 2016 ein Experiment ein, das schiefging. In dieser Saison muss der Rekordmeister erstmals seit 20 Jahren in der Qualirunde ran.