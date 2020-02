Für das Jahr 2020 hätten alle im Team die Herangehensweise, behutsam einen Baustein auf den anderen setzen zu wollen. „Es ist wirklich so, dass wir vergessen, was im Vorjahr passiert ist. Und es kauft dir auch kein Guthaben für die neue Saison. Alle Punkte gehen auf null zurück, es ist ein neues Auto“, meinte Wolff, der als Formel-1-Teamchef in den vergangenen sechs Jahren für zwölf WM-Titel bei Fahrern und Konstrukteuren verantwortlich zeichnete.