Skitourengeher in „Sackgasse“

In Innerschmirn (Bezirk Innsbruck-Land) gerieten zwei Skitourengeher in eine alpine Notlage. Die Wintersportler (27 und 30 Jahre) bestiegen die Schöberspitze (2.602 Meter Seehöhe) in den Tuxer Alpen. Bei der Abfahrt über eine Alternativroute fuhren sie in ein Kar ein, das nach unten immer enger wurde. Den Männern war, wie die Polizei berichtete, offensichtlich nicht bekannt, dass das Kar am Ende in eine etwa 40 Meter hohe senkrechte Felswand mündet. Im Bereich der Abbruchkante kamen sie aufgrund des steilen, eisigen und extrem absturzgefährdeten Geländes nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab. Sie wurden vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen.