Wer solche Freunde bzw. Bekannte hat, braucht Feinde auch keine mehr. Bereits am 7. Februar war der 34-jährige Innsbrucker in seiner Wohnung von zwei ihm bekannten Personen (29 und 41 Jahre) besucht worden. „Dabei zeigte der 41-Jährige eine elektronische Nachricht, in welcher alle drei anwesenden Personen durch einen Unbekannten bedroht wurden. Der Absender forderte Geld“, heißt es vonseiten der Polizei.