Monschein: „Skandal“

Warum es im Ländle nur zu einem 2:2 reichte, man danach von verlorenen Punkte sprechen musste, ist rasch erklärt. Schuld war die erste Hälfte, in der die Austria alles vermissen ließ, in der man rasch in Rückstand geraten war, die Christoph Monschein einen „Skandal“ nannte. Was sein Trainer nur bestätigen konnte: „Die ersten 45 Minuten waren zum Vergessen!“ Wobei Ilzer die Schuld auch auf sich nahm, die Aufstellung des völlig überforderten Cavlan rechts im Mittelfeld korrigierte er zur Pause.