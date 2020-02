Mythos Kulm: Wie erklimmt man die Schanze? Was treibt Thomas Morgenstern dort? Wie geht‘s dem ÖSV-Trainerteam während der Konkurrenz? Welche Messgeräte sind an der Schanze angebracht? Wo werden die Jury-Entscheidungen gefällt? Was passiert zwischen den Durchgängen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Skisprung-Legende Ernst Vettori für krone.tv in diesem Video. Er nimmt Sie mit auf einen Schanzenrundgang!