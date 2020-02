Herzogs Platzierung außerhalb der Top Ten war nicht unbedingt überraschend, entsprach das doch etwa dem bisherigen Saisonverlauf, in dem sie über 1.000 Meter nach eigenen Angaben noch keinen guten Lauf zeigen konnte. Beste Weltcup-Platzierung war Rang zehn zum Auftakt in Minsk. „Das Rennen war am Tausender ein Spiegelbild der Saison. Der Start war gut und dann habe ich mich auf der zweiten Runde ausgepowert, die Technik verloren und mich irgendwie ins Ziel gekämpft. So entsteht leider so ein Ergebnis“, berichtete die mit ihrem Trainer und Manager Thomas Herzog verheiratete ÖESV-Athletin.