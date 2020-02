Manche Passagiere haben sogar Angst

„Wir bekommen Beschwerden. Diese Taxler verweigern oft Kurzstrecken, sind unfreundlich und helfen nicht beim Gepäck“, berichtet Leitner. Frauen hätten manchmal Angst, in eines der Taxis zu steigen. Er fürchtet einen Imageschaden. „Wir versuchen, das Problem in Zusammenarbeit mit den Behörden in den Griff zu bekommen.“ Die Taxler nähmen Kontrollen aber nicht ernst. „Es sind sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, die in den Rechtsvorstellungen ihrer Heimatländer verhaftet bleiben.“ Warum drängt es die in die Taxi-Branche?