In Maxglan hat sich um kurz nach 9 Uhr abends ein Fahrzeug in der Kendlerstraße überschlagen. „Die zwei Insassen konnten unverletzt geborgen werden“, so Jakob Knoll vom Roten Kreuz. Auch die Berufsfeuerwehr Salzburg war vor Ort im Einsatz. Warum sich der Pkw überschlagen hatte, ist noch nicht geklärt. Auch die Schadenssumme muss erst ermittelt werden.