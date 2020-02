Erster Todesfall in Europa

Am Samstag wurde auch der erste Todesfall in Europa bekannt. Ein 80-jähriger Tourist aus China ist in einem französischen Spital verstorben. Der Tourist war Anfang Februar auf die Intensivstation des Krankenhauses Bichat in der französischen Hauptstadt gebracht worden. Sie sei am Freitag über den Tod des Mannes informiert worden, sagte Gesundheitsministerin Agnes Buzyn. Der Patient sei mehrere Tage in kritischem Zustand gewesen.