Das Gebiet rund um das Schloss Eggenberg - die ehemalige fürstliche Residenz zählt neben der Grazer Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe - gilt für Altstadtschützer als sensible Zone: In der Umgebung des Schlosses befindet sich eine so genannte Pufferzone - die darin stehenden historischen Gebäude werden ebenfalls als besonders schützenswert erachtet.