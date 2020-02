Paris St.-Germain hat am Samstagabend in der französischen Ligue 1 eine tolle Aufholjagd hingelegt. Der französische Fußball-Meister lag im Spiel der 25. Runde bei Amiens nach 40 Minuten schon 0:3 zurück, holte am Ende aber noch ein 4:4-Remis. Für die Truppe von Thomas Tuchel wäre auch mehr drinnen gewesen, den Hausherren gelang allerdings in der Nachspielzeit noch der Ausgleich.