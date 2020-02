Danach wurde es aber noch spannend, da „Joker“ Angel Rodriguez (66.) mit einem Volley der Anschlusstreffer gelang. Goalie Marc-Andre ter Stegen hielt den dritten Sieg in Folge in der 72. Minute mit einer Riesenparade fest. Doch es gab nicht nur Grund zum Jubeln, zumal Jordi Alba schon in der 20. Minute mit einer Adduktorenverletzung ausgeschieden war. Der Madrider Vorstadt-Klub Getafe ging nach vier Siegen in Folge wieder einmal als Verlierer vom Platz und muss weiter auf einen Erfolg im Camp Nou warten. Der Rückstand auf das Top-Duo wuchs auf zehn Punkte an.