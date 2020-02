Erinnern Sie sich noch? 2006 war’s, da hielten Schweinegrippe, Influenza und andere Grauslichkeiten die Welt in Atem. Die WHO rief eine Pandemie (Länder und Kontinente übergreifende Infektionskrankheit) aus. Es brauchte Schutzmasken, auch in Österreich - und zwar in ordentlicher Dimension