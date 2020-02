1986 war‘s - da segelte Andreas Felder mit Weltrekord zu WM-Gold am Kulm! Der Tiroler, mittlerweile Cheftrainer der ÖSV-Adler, erinnerte sich gestern an der Monster-Schanze in Bad Mitterndorf an seine Heldentat zurück. Über Quantensprünge und Vergleiche mit einer Militärbasis.