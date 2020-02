Dementsprechend solide liegt der Baby-AMG in der Kurve, die 235er-Winter-Contis auf den 19-Zoll-Alus krallen sich in den kalten, trockenen Asphalt und verlegen imaginäre Schienen. Man sollte genau wissen, was man tut und perfekte feinmotorische Fähigkeiten in den Händen respektive Armen haben, denn die Lenkung ist meganervös und extrem präzise. Gefühlt jeder Millimeter führt zu einer Richtungsänderung. Das ist perfekt, wenn man es wirklich wissen will, nervt aber, wenn man einfach nur entspannt von A nach B möchte.