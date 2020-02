„Für uns ist klar, dass wir im Ernstfall nicht so große Umwege in Kauf nehmen können, daher wird an einer Lösung gearbeitet“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Martin Pirz. Die Totalsperre der Draubrücke, die wichtigste Verkehrsader zwischen Völkermarkt und dem unteren Jauntal, wird für Umleitungen sorgen. Die Umwege über Edling oder Tainach wären für die Rettungskräfte viel zu lang. Daher wird angestrebt, die Retter auf der anderen Seite des Flusses zu stationieren. Noch gibt es aber Diskussionen darüber, ob die Noteinsatzstelle in Kühnsdorf oder in Sittersdorf stationiert werden soll.