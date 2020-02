Ernst Kammerer weiß als langjähriger Tourismus-Chef der Region Ausseerland-Salzkammergut um die Bedeutung der Schanze. Mit etwas Wehmut - Ende März verabschiedet er sich in den Ruhestand - verfolgt der Touristiker das Fliegen. Das gestern Stefan Kraft mit Platz drei für den ÖSV vollendete. „Die Kombi aus Sport- und Tourismusprojekt hat Hubert Neuper in der Vergangenheit perfekt inszeniert. Schön, dass es in diese Richtung weiter geht.“