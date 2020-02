In einer Sache sind sich die Parteien einig: Sie wollen den öffentlichen Verkehr wieder zurück in die Hände von Stadt und Land holen. Eine Ausgliederung aus der Salzburg AG ist da aber nur eine Option. Die Grünen wollen stattdessen die Möglichkeit eines Rückkaufs der Energie-AG Oberösterreich-Anteile prüfen. Eine Forderung, die die FPÖ schon im November bei der Budgetdebatte in den Landtagsausschuss einbrachte. Damals signalisierten die Grünen ihre Zustimmung, zogen sie dann aber wieder zurück. Nach direkter Intervention des Landeshauptmanns, wie die Freiheitlichen betonen.